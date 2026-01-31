Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 14:17

«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву

Орбан: Венгрия не будет загонять в долги детей и внуков из-за Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Помощь Украине загонит в долги детей и внуков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. По его словам, он не позволит взвалить бремя поддержки Киева на плечи его сограждан.

Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру, — написал он.

Ранее Орбан заявил, что Украина создает угрозу для суверенитета страны и проведения честных выборов. По его словам, Будапешт не позволит Киеву этого сделать.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил в беседе с NEWS.ru, что у Украины нет ресурсов для организации политического переворота в Венгрии. По его словам, заявления об угрозе скорее являются частью предвыборной стратегии венгерского премьера.

До этого президент Украины Владимир Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Он также заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и живут на европейские деньги. В ответ Орбан напомнил украинскому лидеру, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.

