«Не до госпереворота»: политолог о ресурсах Украины для смены Орбана Политолог Безпалько: у Украины нет ресурсов для смены власти в Венгрии

У Украины нет ресурсов для организации политического переворота в Венгрии, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, заявления об угрозе скорее являются частью предвыборной стратегии венгерского премьера Виктора Орбана.

Сомневаюсь, что у Украины есть ресурсы, чтобы организовать переворот в Венгрии. Может быть, каким-то образом европейские чиновники или евродепутаты могут использовать Киев в этом отношении, но я сомневаюсь, что это реальная угроза. Скорее всего, это предвыборные технологии, в рамках которых премьер Венгрии пытается запугать обывателя для того, чтобы получить политические очки. Орбан может говорить и о ядерной войне, и о многих других вещах. Ситуация непростая. Но пока, мне кажется, что Киеву совершенно не до госпереворота в Венгрии, — пояснил Безпалько.

Ранее Орбан заявил, что Украина создает угрозу для суверенитета Венгрии и проведению честных выборов в стране. По его словам, Будапешт не позволит Киеву это сделать.