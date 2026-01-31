Зимняя Олимпиада — 2026
Вблизи Ирана заметили разведывательный самолет ВВС США

Разведывательный самолет ВВС США Poseidon заметили у границ Ирана

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon летает над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов у границы Ирана, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Он уточнил, что борт, вылетевший из Бахрейна, находится на высоте чуть выше шести тысяч метров.

Фиксируется полет патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon, он летает вблизи иранского воздушного пространства, — отметил источник.

В последние дни в этих районах ежедневно работал американский беспилотник MQ-4C Triton. Он проводил разведку по 10–15 часов и мог дополнять полеты Poseidon. Этот дрон способен наблюдать за большими участками суши и моря и регулярно используется ВВС США в зоне Персидского залива.

Boeing P-8 Poseidon предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, ведения разведки и патрулирования. Самолет оснащен гидроакустическими буями, радаром с дальним обзором и может нести торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Ранее стало известно, что Пентагон и Белый дом совместно разрабатывают планы атаки на Иран по приказу президента США Дональда Трампа. При этом Вашингтон пока сохраняет в тайне стратегические цели.

