29 января 2026 в 14:35

Картофель, фарш и одна хитрость: добавьте в начинку тёртый плавленый сыр. Сочные зразы без лишнего масла к семейному обеду

Картофель, фарш и одна хитрость: добавьте в начинку тёртый плавленый сыр. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и бюджетного семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежные картофельные котлетки с хрустящей корочкой и сочной мясной сердцевиной, внутри которой скрывается потрясающая тягучая и ароматная сырная начинка.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 3 ст.л. муки, соль, перечь; для начинки: 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 плавленых сырка, растительное масло. Картофель отварите, приготовьте густое пюре, остудите. Добавьте яйцо, муку, соль, перец. Фарш обжарьте с луком, остудите. Сырки натрите на тёрке и смешайте с остывшим фаршем. На ладонь выложите порцию картофельного теста, сформируйте лепёшку. В центр положите ложку сырно-мясной начинки, аккуратно защипните края, сформировав аккуратную котлетку. Обжарьте зразы на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или овощным салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
