Отцы — основатели PR в России презентовали в Москве «Библию коммуникаций»

В Москве завершился форум по коммуникациям Baltic Winter, в рамках которого эксперты и представители отрасли не только обсудили ее главные тенденции, но и презентовали книгу «Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций».

Издание представляет собой сборник из 25 эссе, которые написали люди, четверть века создававшие PR, маркетинг и корпоративные коммуникации в России. Это не просто учебник или пособие, а реальные эпизоды об успехах и неудачах, ошибках и победах. Это история отрасли длиною в четверть века. Как обозначил в приветственном слове гендиректор SPN Communications, вице-президент РАСО, основатель международного коммуникационного форума Baltic Weekend и премии PROBA Awards Андрей Баранников, каждый материал книги — «это откровения, это то, что они хотели бы рассказать себе молодому, когда только начинали».

«Честно говоря, работа над книгой складывалась довольно легко и интересно. Все авторы — яркие, эмоциональные люди, но они очень заняты. Было тяжело все организовать, но все оказались дисциплинированными. В итоге книга получилась очень красивой, интересной, достойной. Уже сейчас есть очень много желающих написать новые эссе, так что, думаю, мы будем продолжать и скоро выпустим второй том», — сказал Баранников.

Первый вице-президент РАСО Олег Полетаев и гендиректор SPN Communications вице-президент РАСО Андрей Баранников Фото: Никитин Артур Витальевич

На презентации книги в Москве собрались практически все ее авторы. Так, например, руководитель по стратегическим коммуникациям Т-Банка Александр Леонов назвал получившийся труд «Библией коммуникаций».

«Мне кажется, мы попытались сформировать собственную школу коммуникации с самобытным подходом к вопросу», — сказал он.

Еще один автор книги, советник гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию УК «Уральская Сталь» Вадим Ковалев, написавший эссе об устойчивом развитии городов, напомнил на презентации, что «если нет реальных дел, не спасет PR-отдел».

«Российские специалисты ценились на международной арене за умение работать в условиях неопределенности и быстрой смены правил игры. Наш опыт 1990-х и начала 2000-х был по-своему уникален — мы были своего рода „космонавтами политического консалтинга“ в России, работавшими в экстремальных условиях. Западные коллеги у нас учились в первую очередь в части кризисных коммуникаций и адаптации к быстро меняющейся ситуации, по большому счету к „игре без правил“», — сказал один из авторов книги, почетный член РАСО, основатель первой российской PR-компании «Никколо М» Игорь Минтусов.

В книге эксперты рассуждают не только о развитии отрасли, вспоминают реальные истории из своей жизни и практики, но и о говорят о текущем состоянии сферы. В частности, в сборнике есть эссе об искусственном интеллекте, отмене русской культуры и прочих актуальных тенденциях.

«За все эти годы мы стали универсальными антикризисными коммуникаторами, таких в мире больше нет нигде. Наибольший успех можно достичь только в условиях кризиса. К тому же раньше долгое время мы исповедовали термин „интегрированные маркетинговые коммуникации“. А сегодня мы от этого ушли к „интегрированной коммуникации“. Что это означает? Что существуют не только коммуникации вокруг продаж, товара. Коммуникации — это очень большой комплекс всего. Прощай, пиар, здравствуйте, коммуникаторы», — сказал на презентации один из авторов книги, профессор МГЛУ и РУДН, доктор политических наук, гендиректор агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR и консалтинг» Александр Чумиков.

Среди авторов сборника «Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций» — писатель, эксперт школы менеджмента «Сколково» Александр Цыпкин. Он написал два рассказа, которые завершают книгу.

Татьяна Шахнес и Александр Цыпкин Фото: Никитин Артур Витальевич

«Рассказы основаны на реальных событиях. Это две, как мне кажется, великие истории. Одна история о том, как наш коллега пытался объяснить иностранным акционерам падение продаж пива в регионе небывалым урожаем арбузов. И это прокатило. А вторая история о том, как две девушки, владеющие крупными пиар-агентствами, поссорились, не поделив секунду внимания одного человека. У них было все: бизнес, дружба, они не искали внимания мужчин. Но однажды одна получила чуть больше внимания, чем другая, — и все, весь бизнес рухнул», — рассказал Цыпкин.

Андрей Баранников советует прочитать книгу «Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций» тем, кто хочет понять, как формировался российский рынок коммуникаций. В сборнике собраны не абстрактные факты, а живые рассказы людей.

«Прочитайте ее, потому что эта книга — это не только воспоминание о прошедших 25 годах. Это руководство и вдохновение для тех, кто будет вести отрасль дальше», — заключил он.