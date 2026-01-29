Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:05

Министр обороны Пакистана попал в скандал с фальшивым рестораном Pizza Hut

Министра обороны Пакистана высмеяли из-за открытия фальшивой точки Pizza Hut

Ходжа Асиф Ходжа Асиф Фото: Ahmad Kamal/Xinhua/Global Look Press
Главу Минобороны Пакистана Ходжу Асифа высмеяли за открытие фальшивого ресторана Pizza Hut, сообщили в Oddity Central. Министр принял участие в торжественной церемонии в городе Сиалкот, однако позже выяснилось, что точка не относится к популярной сети пиццерий.

По информации издания, компания обратилась в органы с жалобой на незаконное использование товарного знака. Журналисты уточнили, что новый ресторан не значится в списке из 16 официальных заведений Pizza Hut в Пакистане.

В Сети высмеяли министра и обвинили в причастности к теневому бизнесу. По информации издания, глава Минобороны не дал никакого ответа. При этом в официальном заявлении бренда его имя не значится.

Ранее стало известно, что компания Tesla готовится к радикальному изменению своей производственной линейки, прекратив выпуск электромобилей Model S и Model X. Освободившиеся мощности завода в Калифорнии планировалось переориентировать на выпуск гуманоидных роботов Optimus. В компании также пообещали продолжить поддержку уже проданных автомобилей этих моделей.

