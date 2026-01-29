Министр обороны Пакистана попал в скандал с фальшивым рестораном Pizza Hut

Главу Минобороны Пакистана Ходжу Асифа высмеяли за открытие фальшивого ресторана Pizza Hut, сообщили в Oddity Central. Министр принял участие в торжественной церемонии в городе Сиалкот, однако позже выяснилось, что точка не относится к популярной сети пиццерий.

По информации издания, компания обратилась в органы с жалобой на незаконное использование товарного знака. Журналисты уточнили, что новый ресторан не значится в списке из 16 официальных заведений Pizza Hut в Пакистане.

В Сети высмеяли министра и обвинили в причастности к теневому бизнесу. По информации издания, глава Минобороны не дал никакого ответа. При этом в официальном заявлении бренда его имя не значится.

