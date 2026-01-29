Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала о причинах массовых смертей Сотрудница интерната в Прокопьевске связала девять смертей с переделом власти

В «Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства», где умерло девять пациентов, сложилась доброжелательная атмосфера, рассказала в беседе с NEWS.ru сотрудница учреждения на условиях анонимности. Она предположила, что произошедшее могло быть связано с переделом власти.

Почему так вышло?! Наверное, должности поделить не могут, — поделилась женщина.

Она рассказала, что работает в интернате год. Собеседница отметила, что большинство врачей учреждения — очень душевные люди, вызывающие уважение и отдающие «свое доброе сердце больным».

Атмосфера внутри интерната спокойная и доброжелательная, каждому человеку уделяется необходимое внимание, учитываются индивидуальные потребности и пожелания. Все помещения держатся в порядке, — заявила она.

Ранее стало известно, что ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» получил 35 предостережений от Госинспекции труда, Ространснадзора, МЧС и Россельхознадзора с 2014 года. При этом 56 проверок из 103 провели сотрудники МЧС. В здании выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Девять пациентов интерната умерли после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.