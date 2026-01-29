Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 18:00

Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала о причинах массовых смертей

Сотрудница интерната в Прокопьевске связала девять смертей с переделом власти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В «Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства», где умерло девять пациентов, сложилась доброжелательная атмосфера, рассказала в беседе с NEWS.ru сотрудница учреждения на условиях анонимности. Она предположила, что произошедшее могло быть связано с переделом власти.

Почему так вышло?! Наверное, должности поделить не могут, — поделилась женщина.

Она рассказала, что работает в интернате год. Собеседница отметила, что большинство врачей учреждения — очень душевные люди, вызывающие уважение и отдающие «свое доброе сердце больным».

Атмосфера внутри интерната спокойная и доброжелательная, каждому человеку уделяется необходимое внимание, учитываются индивидуальные потребности и пожелания. Все помещения держатся в порядке, — заявила она.

Ранее стало известно, что ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» получил 35 предостережений от Госинспекции труда, Ространснадзора, МЧС и Россельхознадзора с 2014 года. При этом 56 проверок из 103 провели сотрудники МЧС. В здании выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Девять пациентов интерната умерли после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

интернат
расследования
смерти
сотрудники
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Морских дьяволов» скончался сразу после спектакля со своим участием
Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт
Etherium, прогнозы, дырявые носки: кто такой Виталий Бутерин
Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля
Индийцы рассказали неожиданную деталь о смертельном вирусе Нипах
Любимова раскрыла, сколько кинотеатров открыто на освобожденных территориях
Политолог объяснил, почему Маск решил вернуться в политику
Умер актер из сериала «Морские дьяволы»
Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд
Россия оказалась в одном из черных списков ЕС
Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу по-русски
Стало известно решение суда в отношении рекордсмена по взятке в МВД
«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов
Дроны дотянулись до F-16: как «Рубикон» разнес истребитель США на Украине?
Слово на букву «ш» стало последним: должника убили в лесу Ленобласти
Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию
«Висит на волоске»: в Европе описали положение Украины
Лавров сделал неожиданное заявление о Башаре Асаде
ЕС тревожила растущая зависимость от американского СПГ
Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.