29 января 2026 в 16:22

Стало известно о более чем 30 предостережениях оскандалившемуся интернату

Интернат в Прокопьевске получил 35 предостережений с 2014 года

Здание дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области Здание дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области Фото: Виль Равилов/РИА Новости
ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» получил 35 предостережений от Госинспекции труда, Ространснадзора, МЧС и Россельхознадзора с 2014 года, передает РИА Новости. При этом 56 проверок из 103 провели сотрудники МЧС.

МЧС выявило несколько нарушений пожарной безопасности. В свою очередь, Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

До этого стало известно о смерти девяти пациентов интерната после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время СК устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего. По данным источника, прокуратура выявила, что персонал не выполнял дезинфекцию, а забор крови у пациентов осуществлялся в условиях, не соответствующих требованиям стерильности.

