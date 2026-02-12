Роспотребнадзор продлил карантин в прокопьевском интернате Карантин в интернате Прокопьевска продлили до 26 февраля

Карантин в интернате Прокопьевска продлили до 26 февраля 2026 года, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. Решение принято в связи с выявлением новых случаев заболеваний.

Продлен до 26 февраля 2026 года в связи с выявлением новых случаев заболеваний, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в интернате в Прокопьевске произошла серия смертей среди пациентов после массового заболевания гриппом А. По информации от властей Кузбасса, скончались девять человек. В настоящее время проводятся проверки по каждому случаю. Предварительные причины смерти некоторых пациентов связаны с декомпенсацией сердечной недостаточности и болезнями системы кровообращения.

Позже появилась информация, что в ходе проверки выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Руководителю учреждения внесено представление. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на особый контроль гибель девяти постояльцев интерната. Она подчеркнула, что виновные будут наказаны. Губернатор Кузбасса Илья Середюк, в свою очередь, назвал ситуацию тяжелой.