ЛУКОЙЛ договорился с Carlyle о продаже международных активов

Компания ЛУКОЙЛ объявила о подписании соглашения с инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, сообщили в российской организации. Энергетическая компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. Причины такого решения не раскрываются.

Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), — сказано в сообщении.

До этого ЛУКОЙЛ попросил Минэнерго изменить формулу демпферного механизма из-за снижения цен на российскую нефть и роста дисконта Urals к Brent. Там обеспокоены, что текущие параметры демпфера уменьшают выплаты из бюджета нефтяным компаниям и угрожают поставкам топлива внутри страны. Компания предлагает на законодательном уровне установить лимит учитываемой в налогообложении разницы цен между Urals и Brent в диапазоне $10–15 за баррель.