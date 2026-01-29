Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»

Главную роль в системе налогообложения играет модель компании, заявил NEWS.ru бизнес-консультант и юрист Илья Русяев. По его словам, налоговый контроль сместился с формальных признаков на анализ фактической деятельности бизнеса.

В 2026 году упрощенная система налогообложения окончательно вышла из зоны формального контроля. Само по себе соблюдение лимитов по доходам и численности, а также отсутствие филиалов по документам перестало быть решающим аргументом. Налоговые органы и суды все чаще анализируют фактическую модель бизнеса. В фокусе находятся управленческий центр, место заключения сделок, распределение функций между подразделениями и реальная роль региональных площадок. При таком подходе споры о филиалах и о дроблении фактически рассматриваются как части одной конструкции, где оценивается соответствие выбранного режима экономическому содержанию деятельности, — пояснил Русяев.

Он отметил, что дополнительным фактором усиления контроля стал переход части компаний на упрощенную систему налогообложения в контур НДС. По словам юриста, это расширило объем данных для проверок, поставив даже оставшихся на «упрощенке» в условия более плотного цифрового мониторинга.

Существенным фактором стал переход части «упрощенцев» в контур налога на добавленную стоимость. С 1 января 2025 года при превышении дохода в 60 млн рублей возникает обязанность по исчислению НДС, оформлению счетов фактур и сдаче деклараций. Применение ставок в пять и семь процентов требует постоянного контроля выручки в течение года. Это расширило объем данных для сопоставления операций, включая сведения от контрагентов и междекларационные расхождения. Даже при сохранении УСН бизнес оказался в среде более плотных проверок и цифровых сопоставлений, — подытожил Русяев.

