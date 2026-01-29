В Госдуме оценили идею штрафовать родителей матерящихся школьников

В России не станут штрафовать родителей матерящихся школьников, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. По его словам, такая мера не обсуждалась в парламенте и вряд ли будет поддержана.

Лично я эту меру [по санкциям для родителей матерящихся школьников] не поддерживаю. Не хочется действовать через штрафы и ограничения. В Госдуме эта инициатива не обсуждалась и не думаю, что такой законопроект будет принят. Сегодня я выступал перед студентами колледжа, и когда одна девушка спросила: «Что самое главное в жизни?», я ответил: «Человеческие взаимоотношения». Давайте чаще будем проявлять любовь, понимание к окружающим нас людям. И пытаться воздействовать на детей через диалог, объясняя им, что неправильно и недопустимо, — пояснил Берулава.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что подростков, употребляющих в речи нецензурные слова, следует штрафовать. По ее словам, то же касается и их родителей. Омбудесмен призвала ориентироваться на опыт Казахстана в данном вопросе.