29 января 2026 в 19:16

Политолог ответил, где должна проходить буферная зона между РФ и Украиной

Политолог Самонкин: буферная зона с Украиной должна проходить по линии Днепра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Буферная зона между Россией и Украиной должна проходить по линии Днепра, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он назвал это единственным способом создания безопасной зоны между странами.

Сейчас группировка войск на севере очень активно работает в направлении Харьковской области. Освобождение [этой] территории необходимо для того, чтобы не дать контратаковать [ВСУ] на севере, допустим в Луганщине или на Донбассе. В этом отношении кроется также вопрос о создании какой-то буферной территориальной зоны, чтобы существовал какой-то остаток Украины, и это возможно только по Днепру, исключительно в тех исторических форматах, где бы мы территориально и юридически не пересекались, — объяснил Самонкин.

При этом политолог усомнился, что представители украинской власти готовы к конструктивному диалогу. Нежелание договариваться подтверждается также бойкотом мирных инициатив американского президента Дональда Трампа, добавил он.

Я прекрасно помню границу между Россией и Украиной по линии Конотопа (город в Сумской области. — NEWS.ru). Там были огромные деревни и многокилометровые дороги. Сейчас необходимо формировать новые границы, но пока, конечно, слабо верится в то, что Украина пойдет на это, учитывая, что они бойкотируют и мирные инициативы Трампа, — резюмировал Самонкин.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украине следует пересмотреть свои границы. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать ситуацию с Донбассом и заключить соглашение с Россией.

