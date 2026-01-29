«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине

Представители ООН уклонялись от прямых ответов на вопросы об Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Turkiye и телеканалу TGRT. Дипломат делал запросы о том, правда ли в уставе Организации Объединенных Наций учитывается только территориальная целостность, а не право наций на самоопределение.

Они уходили от ответа как ужи (есть такое русское выражение) — пытались и выскальзывали — и постоянно как-то неуклюже отвечали на наши запросы, — констатировал Лавров.

Ранее министр сообщил, что политические вопросы для переговоров по урегулированию ситуации на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным. По словам главы внешнеполитического ведомства, они продолжают оставаться в силе. Лавров также подчеркнул, что остальное на совести иностранных коллег.

Также Лавров заявил о готовности российских переговорщиков продолжать диалог в любом формате. Комментируя ход консультаций в Абу-Даби, глава МИД РФ выразил уверенность в профессионализме отечественной дипломатической команды.