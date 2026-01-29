Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт

В Санкт-Петербурге суд приостановил уголовное дело в отношении экс-главы Красносельского района Олега Фадеенко, передает объединенная пресс-служба городских судов. Это произошло из-за заключения подсудимым контракта на военную службу с Минобороны РФ.

23 января в суд поступило ходатайство военного комиссариата г. СПб о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Олега Фадеенко, в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд приостановил производство по уголовному делу, — сказано в сообщении.

Как пишет «Фонтанка», в декабря 2024 года Фадеенко предъявили обвинение в особо крупной взятке. Он был уволен в тот же день. Свою вину Фадеенко признал и получил меру пресечения в виде запрета определенных действий.

