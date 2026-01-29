Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:49

Суд приостановил дело экс-чиновника из-за отправки на фронт

Экс-глава Красносельского района Петербурга Фадеенко уходит на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге суд приостановил уголовное дело в отношении экс-главы Красносельского района Олега Фадеенко, передает объединенная пресс-служба городских судов. Это произошло из-за заключения подсудимым контракта на военную службу с Минобороны РФ.

23 января в суд поступило ходатайство военного комиссариата г. СПб о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Олега Фадеенко, в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд приостановил производство по уголовному делу, — сказано в сообщении.

Как пишет «Фонтанка», в декабря 2024 года Фадеенко предъявили обвинение в особо крупной взятке. Он был уволен в тот же день. Свою вину Фадеенко признал и получил меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее стало известно, что Каневской районный суд Краснодарского края обратил в доход государства активы бывшего федерального инспектора ЮФО Андрея Коровайко на общую сумму в 28 млрд рублей. Решение вступило в законную силу после того, как краевой суд отклонил апелляции ответчиков.

