29 января 2026 в 15:28

У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости

Суд обратил в доход государства активы сбежавшего из России Коровайко

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Каневской районный суд Краснодарского края обратил в доход государства активы бывшего федерального инспектора ЮФО Андрея Коровайко на общую сумму в 28 млрд рублей, сообщила пресс-служба судов Кубани. Решение вступило в законную силу после того, как краевой суд отклонил апелляции ответчиков.

Масштабная конфискация стала продолжением дела против агрохолдинга «Покровский», бенефициаром которого является Коровайко. Всего в пользу государства было изъято 372 объекта недвижимости, расположенных в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области.

В доход государства изъято 372 объекта недвижимости, — уточнили в суде.

Ранее, в 2023 и 2024 годах, суды уже передали государству имущество связанных с Коровайко структур на рекордные суммы, превышающие 500 млрд рублей. В список активов вошли сахарные заводы, мясокомбинаты и сельхозпредприятия по всей территории Юга России. Сам Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов в данный момент находятся в международном розыске. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений, включая организацию преступного сообщества и легализацию незаконного обогащения.

Ранее Октябрьский районный отправил под домашний арест бывшую заместительницу губернатора края Анну Минькову. Экс-чиновницу задержали по подозрению в мошенничестве, связанном со сферой регионального здравоохранения. Силовики также провели серию обысков в краевом министерстве здравоохранения и на телеканале «Кубань 24», который стал последним местом работы Миньковой.

