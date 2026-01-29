Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026

Суд арестовал экс-заместительницу губернатора Краснодарского края Минькову

Октябрьский районный отправил под домашний арест бывшую заместительницу губернатора края Анну Минькову, сообщает Telegram-канал «112». Экс-чиновницу задержали по подозрению в мошенничестве, связанном со сферой регионального здравоохранения.

В рамках расследования силовики провели серию обысков в краевом министерстве здравоохранения и на телеканале «Кубань 24», который стал последним местом работы Миньковой после ее ухода из администрации региона.

До октября 2025 года Минькова курировала весь социальный блок Краснодарского края, отвечая за строительство и эксплуатацию школ, детских садов и медицинских учреждений. Она покинула высокий пост по собственному желанию, однако следственные действия подтверждают наличие претензий к ее деятельности в период госслужбы.

Ранее стало известно, что бывшую чиновницу подозревают в присвоении средств, связанных со зданием поликлиники в Краснодаре. По версии следствия, это помещение прежде принадлежало семье экс-вице-губернатора и сдавалось в аренду медицинскому учреждению. При этом арендные платежи покрывались из регионального бюджета.

Краснодарский край
мошенничество
аресты
суды
