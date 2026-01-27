Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 12:46

Задержана экс-вице-губернатор российского региона

Экс-вице-губернатора Кубани Минькову задержали по делу о коррупции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в коррупции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Экс-замглавы региона проверяют на причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств в медицине.

Задержана по подозрению в совершении коррупционных преступлений, — уточнил источник.

По предварительным данным, речь может идти о присвоении средств, связанных со зданием поликлиники в Краснодаре. По версии следствия, это помещение прежде принадлежало семье экс-вице-губернатора и сдавалось в аренду медицинскому учреждению. При этом арендные платежи покрывались из регионального бюджета.

Минькова покинула должность в руководстве администрации Кубани в октябре 2025 года по собственному желанию. На этом посту она отвечала за социальный блок. После ухода из регионального правительства она возглавила медиагруппу «Кубань 24».

Ранее силовики задержали начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина. Его подозревают в совершении должностных преступлений. Следствие считает, что госслужащий способствовал тому, что возглавляемое им подразделение ФАДН в течение двух лет арендовало помещения в Пятигорске по завышенной цене.

коррупция
Краснодарский край
задержания
Кубань
