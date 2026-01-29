Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских

Президент Украины Владимир Зеленский, призвавший убивать по 50 тыс. русских, неадекватен, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye. Министр подчеркнул, что такие заявления являются совершенно неприемлемыми и отвратительными.

На днях он призвал убивать по 50 тыс. русских: мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека, — сказал Лавров.

Также глава российского МИД отметил, что перемирие, которого добивается президент Украины, неприемлемо для России. Он напомнил, что любые временные договоренности в прошлом использовались для накачки Киева оружием. По словам министра, Запад добивается сохранения утративших легитимность властей на Украине. Он добавил, что паузу в стране используют для того, чтобы отправить на передовую новое «пушечное мясо».

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.