29 января 2026 в 19:01

В Кирове засняли кощунственный инцидент с ритуальной службой и покойником

В Кирове сотрудники ритуальной службы обокрали умершего и попали на видео

В Кирове сотрудники ритуальной службы обокрали умершего, когда выносили тело из подъезда, пишет Telegram-канал Baza, публикуя соответствующее видео. По его информации, инцидент записала внутренняя камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как ритуальщики бросили тело покойного на пол и принялись обшаривать карманы. Когда один из них обнаружил пачку купюр, второй улыбнулся и радостно хлопнул его по плечу.

В материале говорится, что мужчине стало плохо с сердцем в магазине. Прибывшие сотрудники скорой осмотрели его, но он отказался от госпитализации и пошел домой. Кировчанин прошел два лестничных пролета и упал замертво.

Канал пишет, что обчищавшего карманы ритуальщика уже нашли. В полиции возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что работники одной из похоронных служб в Кузбассе сбрасывали в траншеи обнаженные тела умерших постояльцев дома милосердия. По информации источника, за услуги по их захоронению похоронная организация получает из бюджета по 11 тыс. рублей за каждого человека.
