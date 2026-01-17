В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи

Работники одной из похоронных служб в Кузбассе сбрасывают в траншеи обнаженные тела умерших постояльцев дома милосердия, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». При этом, как известно, за услуги по их захоронению похоронная организация получает из бюджета по 11 тысяч рублей за каждого человека.

В материале указано, что так хоронят бездомных граждан и тех, у кого нет родственников, с нарушениями установленного порядка. Местное управление Следственного комитета запустило процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге ошибочно констатировала смерть 83-летней женщины, которая оказалась жива. Пенсионерка была обнаружена на полу своей квартиры без движения. Также дома было отключено электричество. Позднее выяснилось, что женщина все еще дышит. Этот факт обнаружили сотрудники ритуальной службы, прибывшие за телом. Пенсионерку срочно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Через несколько дней она скончалась. Родственники умершей подали в суд иск о возмещении морального вреда.

До этого в Италии врачи констатировали смерть 78-летнего пенсионера из Тарквинии. Однако мужчина очнулся спустя полчаса. Пациент пережил остановку сердца. Он «воскрес» в тот момент, когда к его дому подъезжал катафалк. После этого итальянца госпитализировали.