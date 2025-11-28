Пенсионерка неожиданно воскресла после признания ее мертвой

В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи констатировала смерть 83-летней женщины, которая впоследствии оказалась жива, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Пенсионерка, проживавшая одна, была обнаружена без движения на полу в своей квартире с отключенным электричеством.

Однако позже, когда сотрудники ритуальной службы прибыли для передачи тела, выяснилось, что женщина дышит. Ее экстренно госпитализировали, спасти пенсионерку не удалось — спустя несколько дней она скончалась.

Родственники подали иск о компенсации морального вреда. Судом была назначена экспертиза, которая установила, что ошибка фельдшера не стала прямой причиной смерти, однако медицинские работники допустили халатность. В результате больница выплатит 70 тыс. рублей в качестве компенсации и около 24 789 рублей — на возмещение расходов на похороны.

Ранее в Таиланде 85-летняя женщина по имени Фуу Шрипхадунг очнулась, когда семья готовилась к ее похоронам. Она пришла в себя спустя 40 минут после того, как близкие нашли ее без сознания.