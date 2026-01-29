Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 18:34

Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд

Во Франции начался суд над няней, напоившей ребенка средством для прочистки труб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во Франции начался судебный процесс над 27-летней Мириам Жауэн, обвиняемой в убийстве 11-месячной девочки в частном детском саду в Лионе, передает Le Figaro. Трагедия произошла в 2022 году, когда няня, желая заставить плачущего ребенка замолчать, влила девочке в рот средство для прочистки канализации.

Младенец получил тяжелейшие химические ожоги внутренних органов и скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. На заседании Жауэн плакала и заявляла о раскаянии, утверждая, что не осознавала смертельной опасности бытовой химии. В день происшествия она находилась с детьми одна и, по собственным словам, испытывала сильную усталость. Выяснилось, что подсудимая проработала в учреждении всего несколько недель, при этом в самом детском саду наблюдалась хроническая нехватка персонала.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины умственную отсталость и склонность к мифомании, в связи с чем она была признана непригодной для работы с детьми. Тем не менее следствие настаивает на умышленном характере действий няни, полагая, что она осознавала последствия отравления ребенка едким веществом. За содеянное Жауэн грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Узбекистане произошла трагическая гибель пятимесячного ребенка. Младенец скончался, после того как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня боролись за жизнь мальчика в реанимации.

Франция
суды
младенцы
убийства
няни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.