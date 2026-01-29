Няня залила в рот ребенка жидкость для очистки труб и попала под суд Во Франции начался суд над няней, напоившей ребенка средством для прочистки труб

Во Франции начался судебный процесс над 27-летней Мириам Жауэн, обвиняемой в убийстве 11-месячной девочки в частном детском саду в Лионе, передает Le Figaro. Трагедия произошла в 2022 году, когда няня, желая заставить плачущего ребенка замолчать, влила девочке в рот средство для прочистки канализации.

Младенец получил тяжелейшие химические ожоги внутренних органов и скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. На заседании Жауэн плакала и заявляла о раскаянии, утверждая, что не осознавала смертельной опасности бытовой химии. В день происшествия она находилась с детьми одна и, по собственным словам, испытывала сильную усталость. Выяснилось, что подсудимая проработала в учреждении всего несколько недель, при этом в самом детском саду наблюдалась хроническая нехватка персонала.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины умственную отсталость и склонность к мифомании, в связи с чем она была признана непригодной для работы с детьми. Тем не менее следствие настаивает на умышленном характере действий няни, полагая, что она осознавала последствия отравления ребенка едким веществом. За содеянное Жауэн грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Узбекистане произошла трагическая гибель пятимесячного ребенка. Младенец скончался, после того как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня боролись за жизнь мальчика в реанимации.