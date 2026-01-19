Няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения

В американском штате Миннесота сотрудница детского сада задушила 11-месячного мальчика за пять дней до его первого дня рождения, сообщает Daily Mirror. Трагедия произошла 22 сентября 2025 года в детском саду города Сэвидж, когда 18-летняя Тея Рассел вызвала экстренные службы, заявив, что ребенок внезапно перестал дышать. Спасти малыша не удалось.

Расследование длилось около трех месяцев. Выяснилось, что за несколько дней до гибели мальчика в этом же детском саду уже происходили инциденты с другими младенцами: у одной девочки наблюдались проблемы с дыханием и кровотечение изо рта, а спустя три дня симптомы повторились. После этого власти приостановили лицензию учреждения.

Как установило следствие, няня душила детей как минимум в трех случаях, пытаясь привлечь к себе внимание. Третий эпизод закончился смертью 11-месячного Нарви Маклбаста. Рассел арестовали 13 января и предъявили обвинения в убийстве второй степени и нескольких эпизодах тяжкого нападения.

