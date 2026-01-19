Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:51

Няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения

Няня задушила 11-месячного ребенка в детском саду в Миннесоте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В американском штате Миннесота сотрудница детского сада задушила 11-месячного мальчика за пять дней до его первого дня рождения, сообщает Daily Mirror. Трагедия произошла 22 сентября 2025 года в детском саду города Сэвидж, когда 18-летняя Тея Рассел вызвала экстренные службы, заявив, что ребенок внезапно перестал дышать. Спасти малыша не удалось.

Расследование длилось около трех месяцев. Выяснилось, что за несколько дней до гибели мальчика в этом же детском саду уже происходили инциденты с другими младенцами: у одной девочки наблюдались проблемы с дыханием и кровотечение изо рта, а спустя три дня симптомы повторились. После этого власти приостановили лицензию учреждения.

Как установило следствие, няня душила детей как минимум в трех случаях, пытаясь привлечь к себе внимание. Третий эпизод закончился смертью 11-месячного Нарви Маклбаста. Рассел арестовали 13 января и предъявили обвинения в убийстве второй степени и нескольких эпизодах тяжкого нападения.

Ранее акушерский стационар Новокузнецкой больницы № 1 временно закрыли на 90 дней после гибели девяти младенцев. Проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм и правил безопасности. Теперь в больнице необходим ремонт и устранение всех недостатков.

убийства
дети
няни
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в Совет мира по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Российская молодежь начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.