Горнолыжник упал замертво на склоне Мужчина умер на горнолыжном комплексе в Ленинградской области

В Ломоносовском районе Ленинградской области скончался 60-летний лыжник, сообщает 47news. Трагический инцидент произошел в центре активного отдыха «Туутари-Парк».

По информации издания, мужчине стало плохо во время катания — предположительно, из-за проблем с сердцем. Он потерял сознание возле главного подъемника курорта. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако спасти его не смогли. На месте работали полицейские и скорая. Представители горнолыжного комплекса не прокомментировали ситуацию.

Ранее бывший глава компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб в результате удара электрическим током. По неподтвержденным данным, мужчина взялся рукой за провод.

До этого в подмосковной Электростали на складе произошел несчастный случай. Работницу клининговой компании придавило грузовым лифтом. На помощь женщине сразу же бросились другие работники склада. У пострадавшей диагностирована травма позвоночника.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо запретить использование тюбингов из-за их высокой опасности. По его словам, каждый зимний сезон сопровождается печальной статистикой.