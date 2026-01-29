Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:07

Горнолыжник упал замертво на склоне

Мужчина умер на горнолыжном комплексе в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Ломоносовском районе Ленинградской области скончался 60-летний лыжник, сообщает 47news. Трагический инцидент произошел в центре активного отдыха «Туутари-Парк».

По информации издания, мужчине стало плохо во время катания — предположительно, из-за проблем с сердцем. Он потерял сознание возле главного подъемника курорта. Мужчине оказали медицинскую помощь, однако спасти его не смогли. На месте работали полицейские и скорая. Представители горнолыжного комплекса не прокомментировали ситуацию.

Ранее бывший глава компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб в результате удара электрическим током. По неподтвержденным данным, мужчина взялся рукой за провод.

До этого в подмосковной Электростали на складе произошел несчастный случай. Работницу клининговой компании придавило грузовым лифтом. На помощь женщине сразу же бросились другие работники склада. У пострадавшей диагностирована травма позвоночника.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо запретить использование тюбингов из-за их высокой опасности. По его словам, каждый зимний сезон сопровождается печальной статистикой.

происшествия
смерти
спорт
Ленинградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.