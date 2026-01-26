Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:44

«Крайне опасна»: в России призвали запретить популярную зимнюю забаву

Депутат Милонов призвал запретить тюбинги и вернуть традиционные санки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России необходимо запретить использование тюбингов из-за их высокой опасности, а также следует возродить традиционные способы зимнего катания, например на санках, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, каждый зимний сезон сопровождается печальной статистикой тяжелых травм и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией так называемых ватрушек.

Каждый год мы слышим печальные новости о переломах, сотрясениях и даже летальных исходах от катания на тюбинге. К сожалению, эта зима — не исключение. Здесь столкнулись интересы больших компаний, которые зарабатывают на опасных аксессуарах, с интересами и жизнями наших детей и взрослых. Так называемые ватрушки — опасный вид развлечений. Эта забава травматична. Нет условий, при которых возможно безопасное использование тюбинга, кроме как в рамках специального желоба. Я считаю, что ватрушки надо запретить и возродить наши русские традиционные санки, снегокаты «Чук и Гек», то есть те способы катания, которые позволяют в случае чего делать аварийную остановку, менять курс и корректировать направление движения, — пояснил Милонов.

Ранее несколько детей получили травмы, а один ребенок погиб во время катания на тюбингах в Московской области в прошедшие выходные. 12-летний мальчик умер в Красногорске. Также пострадали как минимум девять других детей в разных районах Подмосковья.

