Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем

Родитель не должен становиться для ребенка другом, рассказала «Радио 1» семейный психолог Юлия Юданова. По ее словам, в семье должны соблюдаться законы иерархии.

Взрослые воспитывают, создают правила, несут ответственность за детей, обеспечивают безопасность и заботятся. Взрослые всегда выше в иерархии, и это закон. Дети, в свою очередь, живут по правилам, предложенным родителями, и в процессе взросления постепенно научаются быть ответственными и самостоятельными, — рассказала Юданова.

Психолог подчеркнула, что дружба — это общение на равных. По ее словам, друзья не могут воспитывать друг друга и нести ответственность.

