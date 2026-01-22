Психолог объяснила, как влияет на жизнь «синдром старшей дочери» Психолог Шаповалова: старшие дети очень часто бывают гиперответственными

Так называемый синдром старшей дочери во взрослой жизни может выражаться в гиперответственности, рассказала «Москве 24» психолог Полина Шаповалова. Она отметила, что это не медицинский термин, а устойчивый феномен.

Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжелое последствие – ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение, — рассказала Шаповалова.

Психолог подчеркнула, что в таких условиях человек не учится заботиться о своих потребностях, а ориентируется на других. По ее словам, для выхода из этого состояния в первую очередь необходимо осознать проблему.

