22 января 2026 в 16:20

Психолог объяснила, как влияет на жизнь «синдром старшей дочери»

Психолог Шаповалова: старшие дети очень часто бывают гиперответственными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Так называемый синдром старшей дочери во взрослой жизни может выражаться в гиперответственности, рассказала «Москве 24» психолог Полина Шаповалова. Она отметила, что это не медицинский термин, а устойчивый феномен.

Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжелое последствие – ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение, — рассказала Шаповалова.

Психолог подчеркнула, что в таких условиях человек не учится заботиться о своих потребностях, а ориентируется на других. По ее словам, для выхода из этого состояния в первую очередь необходимо осознать проблему.

Ранее психолог Оливия Косс рассказала, что прокрастинация и внутренний саботаж — это то, как человеческий мозг уходит от тревоги и ответственности. По ее словам, данное состояние нередко является следствием выгорания или перфекционизма.

