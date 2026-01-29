Российские отели начнут проверять на звезды

В России начнут проводить «тайные закупки» услуг отелей и гостиниц, а также усилят контроль организаций по классификации средств размещения, сообщил РБК руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач. В пресс-службе Роскачества подтвердили, что проверки туристической отрасли начнутся в ближайшее время, но точная дата пока неизвестна.

В ходе мероприятий будет оцениваться работа аккредитованных компаний, которые занимаются классификацией: будут выяснять, проводятся ли реальные выездные проверки, осматривается ли вся инфраструктура отелей, допускается ли завышение звездности и как эксперты реагируют на жалобы гостей. Ужесточение контроля за качеством услуг и соответствием заявленным стандартам связано с новыми правилами классификации, которые действуют с 1 января 2025 года. Все гостиницы, санатории и базы отдыха обязаны быть внесены в Единый реестр, без регистрации их работа запрещена.

Ранее сообщалось, что власти прорабатывают вопрос возможного введения маркировки готовой пищевой продукции. С инициативой необходимости дополнительного регулирования выступили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды. Маркировка призвана предотвращать массовые отравления граждан.