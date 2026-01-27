В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды

Власти прорабатывают вопрос возможного введения маркировки готовой пищевой продукции, передают «Известия». В материале говорится, что это могут сделать в рамках регулирования данных товаров в торговых сетях или службе доставки.

Объединение крупнейших ретейлеров считает, что новое регулирование почти не изменит цену продукта. При этом Госкомиссия их позицию поддержала, следует из документа. В связи с этим в нем указывалось, что Роспотребнадзору будет поручено разработать предложения по внесению изменений в законодательство, предусмотрев введение обязательных требований к такой продукции.

Маркировка готовой еды способна предотвращать массовые отравления граждан: прозрачная прослеживаемость продукции позволяет оперативно выявлять партии с нарушениями и блокировать их реализацию как на фабриках-кухнях, — указал источник.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что сыр и спортивное питание оказались самыми проблемными по нарушениям категориями товаров в 2025 году. По его словам, прежде всего речь идет о сыре в пицце, где в 45% образцов эксперты нашли неуказанные растительные жиры.

До этого в Санкт-Петербурге таможенники пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Общая стоимость изъятой продукции составила 85 млн рублей. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры.