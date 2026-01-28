Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 17:35

Драка в египетском отеле с участием россиян получила неожиданный поворот

Дело напавших на россиян британцев будет передано в Международный уголовный суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дело группы туристов из Великобритании, избившей российскую семью в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе, будет передано в Международный уголовный суд, пишет TourDom со ссылкой на слова пострадавшей россиянки Юлии. По словам собеседницы, об этом им сообщил судья.

По информации портала, российская семья уже вернулась домой. Пострадавшие планируют получить решение суда с помощью российского адвоката при консульстве РФ в Каире.

Они покинули страну в день конфликта. Но их персональные данные есть в деле. Они идентифицированы. По итогам заседания муж подписал большое количество документов, но решения суда на руки получить не удалось. Сказали, что этот документ выдают только гражданам Египта, — рассказала она.

При этом, как пишет портал, не исключено, что слова о Международном уголовном суде стали следствием трудностей перевода. Дело в том, что Египет не входит в его юрисдикцию.

Ранее сообщалось, что несколько туристов из Великобритании напали на многодетную семью из Москвы в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе. В ходе конфликта иностранцы начали душить отца семейства веревкой. Перепалка началась после того, как британцы скинули вещи россиян на пол и заняли все лежаки возле бассейна.

