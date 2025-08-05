Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом

Подростков, употребляющих в речи нецензурные слова, следует штрафовать, такое мнение высказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», то же касается и их родителей. Мишонова призвала ориентироваться на опыт Казахстана в данном вопросе.

Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей, начиная с 11 лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид, — сказала омбудсмен.

Она напомнила, что когда-то брань ассоциировалась у общества с асоциальными элементами. По словам Мишоновой, сегодня люди закрывают глаза на такую лексику. Она призвала правительство выработать четкую позицию по этому вопросу.

Однажды мне священник сказал, что эти слова питают энергию дьявола. Когда мы говорим их, произносим их, мы подпитываем энергию дьявола, — резюмировала омбудсмен.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал усилить регулирование рекламы энергетических напитков в социальных сетях. По его словам, подростки продолжают сталкиваться с агрессивным продвижением таких продуктов.