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05 августа 2025 в 02:20

В России предложили ужесточить контроль за рекламой энергетиков в соцсетях

Депутат Иванов: рекламу энергетиков в соцсетях для подростков надо регулировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулирование рекламы энергетических напитков в социальных сетях необходимо усилить, чтобы ограничить их доступность для несовершеннолетних, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, действующие ограничения не всегда работают и подростки продолжают сталкиваться с агрессивным продвижением таких продуктов.

Сегодня энергетики рекламируются в соцсетях без должной маркировки, а их продвижение часто маскируется под обычный контент. Это прямое нарушение закона «О рекламе», который запрещает таргетинг несовершеннолетних при продвижении подобной продукции. Необходимо обязать соцсети и рекламные платформы активнее выявлять скрытую рекламу энергетиков, а также ввести автоматическую фильтрацию подобного контента для пользователей младше 18 лет, — пояснил Иванов.

Как отметил депутат, родители не всегда могут отследить, что смотрят их дети в соцсетях. По его словам, ответственность за защиту молодого поколения от вредного влияния рекламы энергетиков должно взять на себя государство.

Родители не всегда могут отследить, что смотрят их дети в интернете, поэтому государство должно взять на себя ответственность за защиту молодого поколения от вредного влияния рекламы энергетических напитков в соцсетях. Соответствующие законодательные поправки будут рассмотрены на осенней сессии Госдумы, — резюмировал Иванов.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что взрослым желательно употреблять не больше одной банки энергетика в месяц. По ее словам, при наличии проблем с сердцем и нервной системой этот напиток будет только усугублять их.

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соцсети
Россия
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