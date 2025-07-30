Стало известно, сколько банок энергетика можно пить без вреда для здоровья

Взрослым желательно употреблять не больше одной банки энергетика в месяц, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, при наличии проблем с сердцем и нервной системой энергетик будет только усугублять их.

В энергетических напитках в большой дозировке содержится кофеин — до 300 мл в одной баночке. Это половина от разрешенной суточной нормы. При этом если человек будет пить чай или кофе в течение дня, он свою норму точно переберет. Кофеин стимулирует сердечно-сосудистую и нервную системы. Если есть проблемы, то энергетик будет их подстегивать как плеткой. Если больших проблем нет, то я бы детям однозначно не давала, а взрослым мои рекомендации таковы: если без него никак, то одна банка 250–300 миллилитров один раз в месяц. И под контролем того, что еще употребляется в течение дня, когда была выпита эта банка, — поделилась Мизинова.

Она отметила, что такие напитки содержат большую дозу сахара — до восьми ложек. Она порекомендовала выбирать энергетики с заменителями сахара. Также диетолог подчеркнула, что безалкогольные энергетические напитки могут нанести серьезный вред здоровью не только взрослых, но и детей.

Нужно понимать, что в одной баночке содержится от шести до восьми чайных ложек сахара. Представьте себе такую горку. Сейчас есть энергетические напитки с заменителями сахара. Здесь уже вопрос к качеству этих заменителей. Если бы я выбирала этот напиток для себя, хотя я его не пью, я бы взяла с заменителями и минимальной дозой кофеина, — подытожила Мизинова.

Ранее врач — диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что тревожным людям следует сократить потребление сладостей и белого хлеба. По ее словам, эти продукты провоцируют резкие скачки сахара в крови и ухудшают состояние кишечной микрофлоры, что усиливает тревожность. Также специалист рекомендовала ограничить потребление кофеина.