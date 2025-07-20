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20 июля 2025 в 08:30

Раскрыто, какие продукты нужно исключить из меню тревожным людям

Врач Шестакова: тревожным людям нужно есть меньше сладостей и белого хлеба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тревожным людям следует сократить потребление сладостей и белого хлеба, заявила NEWS.ru врач — диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, эти продукты провоцируют резкие скачки сахара в крови и ухудшают состояние кишечной микрофлоры, что усиливает тревожность. Также специалист рекомендовала ограничить потребление кофеина.

Какие продукты стоит исключить из меню тревожным людям? Я думаю, что все тревожные люди замечали: когда они выпивают много кофе, энергетиков или крепкого чая, которые богаты кофеином, это усиливает сердцебиение, нервозность и бессонницу. Поэтому кофе мы строго контролируем. На второе место я бы поставила быстрые углеводы, такие как сахар. Например, сладости, белый хлеб и выпечка вызывают скачок сахара в крови, что приводит к резкому перепаду настроения и повышенной тревожности. Кроме того, они негативно влияют на кишечную микрофлору, где вырабатывается 90% серотонина, — пояснила Шестакова.

Она отметила, что особенно опасны для тревожных людей продукты с высоким содержанием глутамата натрия, который перевозбуждает нервную систему и вызывает привыкание. Врач отметила, что он содержится в чипсах, колбасках и сухариках.

Тревожным людям стоит обратить внимание на добавки с глутаматом натрия, который тоже является стимулятором и может перевозбуждать нервную систему. Он содержится в чипсах, колбасках и сухариках — в продуктах, к которым нас обычно сильно тянет. Глутамат натрия может вызывать привыкание. В целом можно сказать, что ключевыми продуктами, усиливающими тревожность, являются кофеин, сахар и глутамат натрия. Эти три компонента будут стимулировать тревожных людей и повышать уровень тревоги, — резюмировала Шестакова.

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