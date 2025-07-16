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16 июля 2025 в 06:40

«Повышается кортизол»: психолог ответила, как жара влияет на отношения

Психолог Тайчинова: жара обостряет конфликты и увеличивает риск разводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жара обостряет конфликты и увеличивает риск разводов, заявила NEWS.ru психолог Гульнара Тайчинова. По ее словам, в жаркую погоду организм быстрее истощается, что приводит к росту уровня кортизола — гормона стресса.

На жаре организм быстрее устает, тратит больше ресурсов на охлаждение, из-за чего повышается уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, в жару хуже спится, а недосып напрямую связан с утомляемостью и раздражительностью. Люди становятся более чувствительными к мелочам, которые в норме не вызвали бы никакой реакции. Уровень терпимости снижается, вспыхивают конфликты, которые могут привести к разрыву в отношениях, — пояснила Тайчинова.

Психолог отметила, что жара не является прямой причиной разводов, но усиливает уже существующие проблемы в паре. Однако она подчеркнула: крепкие отношения, построенные на доверии и умении обсуждать сложности, помогут пережить даже аномально жаркий период без серьезных последствий.

Важно понимать, что жара сама по себе не является причиной развода. Обычно она лишь обостряет конфликты, которые уже существовали в отношениях: неумение договариваться, накопленные обиды, не совпадающие ожидания. Если же в паре есть доверие, навык обсуждать трудности и договариваться, то даже аномальное лето не разрушит брак, — резюмировала Тайчинова.

Ранее психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук заявила, что подавление злости, обиды и других негативных эмоций чревато хронической усталостью и сбоями в работе щитовидной железы. По ее словам, такая поведенческая привычка также грозит развитием серьезных болезней.

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