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05 августа 2025 в 19:01

В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами

Депутат Горячева предложила предоставлять обязательного психолога при разводе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила ввести обязательное бесплатное предоставление семейного психолога для супругов на период примирения во время бракоразводного процесса. Соответствующее обращение она направила министру юстиции Константину Чуйченко, передает ТАСС. По ее мнению, такая инициатива поможет уберечь многие семьи от развода.

Предлагаю рассмотреть внесение изменений в законодательство и систему государственной поддержки, предусматривающих обязательное бесплатное предоставление семейного психолога или со скидкой 90% для супругов на период примирения при инициировании процедуры развода при согласии обеих сторон, — говорится в обращении.

Парламентарий отметила, что не все семейные пары могут позволить себе услуги психолога в тяжелые периоды, а кто-то и вовсе не знает о них. Кроме того, она предложила сделать данную процедуру обязательной, чтобы супруги получали направление к специалисту, когда подавали заявление на развод.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о предоставлении суду права назначать совместное воспитание детей после развода родителей. В случае отсутствия соглашения, с кем после развода останется ребенок, суд сможет установить порядок совместного воспитания по своему усмотрению. Предполагается, что он будет определять график проживания ребенка. При вынесении решения будут учитываться мнения каждого из родителей и самого ребенка, если ему 10 лет или больше.

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