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04 августа 2025 в 15:09

Судам могут дать право назначать совместное воспитание детей после развода

В ГД внесли законопроект о совместном воспитании детей разведенными родителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа парламентариев во главе с первым зампредом комитета ГД по информполитике Андреем Свинцовым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении суду права назначать совместное воспитание детей после развода родителей, сообщает ТАСС. Предлагается внести соответствующую статью в Семейный кодекс РФ.

В случае отсутствия соглашения, с кем после развода останется ребенок, суд сможет установить порядок совместного воспитания по своему усмотрению. Предполагается, что он будет определять график проживания ребенка. При вынесении решения будут учитываться мнения каждого из родителей и самого ребенка, если ему 10 лет или больше.

Назначать совместное воспитание суд не сможет, если один из родителей живет за рубежом или у него нет места жительства, если он ограничен в правах или ходатайствует об отказе от совместного воспитания.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру труда Антону Котякову обращение с инициативой о дополнительных пенсионных баллах по уходу за внуками. Авторами предложения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Баллы будут увеличиваться в зависимости от количества внуков.

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