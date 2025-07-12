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12 июля 2025 в 20:56

В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты Госдумы предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру труда Антону Котякову обращение с инициативой о дополнительных пенсионных баллах по уходу за внуками, сообщает РИА Новости. Авторами предложения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков, — говорится в письме.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предусматривает повышение пенсионных выплат для граждан с 70 лет. Парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Кроме того, депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин подчеркнул, что российские госслужащие могут получать пенсию в размере до 63 тысяч рублей ежемесячно. Для этого доход должен составлять 84 тысячи рублей, а рабочий стаж — 20 лет.

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внуки
воспитание
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