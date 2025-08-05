«Самый завидный холостяк» британской королевской семьи объявил о помолвке

Питер Филлипс, 47-летний племянник короля Карла III и любимый внук покойной Елизаветы II, объявил о помолвке с медсестрой Харриет Сперлинг после года отношений, сообщает издание The Daily Beast. Прежде его называли «самым завидным холостяком» британской королевской семьи.

Будущие супруги познакомились в 2024 году на спортивном мероприятии, а уже в мае впервые появились вместе на публике на скачках в Глостершире в компании сестры Филлипса — Зары Тиндалл. За прошедшие месяцы Сперлинг успела влиться в королевский круг: ее видели в беседах с королевой Камиллой и принцессой Анной, матерью жениха.

Филлипс, единственный сын принцессы Анны, сознательно выбрал жизнь вне официальных титулов. После развода с Отем Келли в 2020 году, в браке с которой у него появились две дочери, он успел поработать в Гонконге и сделать карьеру в Королевском банке Шотландии. Сейчас он занимает пост исполнительного директора в сети спортивных бутиков SEL UK.

Ранее стало известно об ухудшении состояния принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Сейчас здоровье королевской особы вновь вызывает опасения, поскольку ее вес снизился до критических 41 килограмма. У нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно худеет.