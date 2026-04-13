Люди в масках расстреляли посетителей одного из ресторанов в США NYP: вооруженные люди открыли стрельбу в американском ресторане в Юнион-Тауншипе

В американском городе Юнион-Тауншип, штат Нью-Джерси, произошло массовое нападение. Вооруженные люди в масках ворвались в ресторан и открыли огонь по посетителям, пишет New York Post.

В результате стрельбы один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Полиция пришла к выводу, что преступление было тщательно спланировано, однако мотивы стрелявших пока остаются неизвестными. Власти ведут активные поиски злоумышленников.

Отмечается, что это уже сотое массовое нападение со стрельбой в США за этот год. Предположительно, убийство было заказным.

Ранее сообщалось, что неустановленные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат. Афганские СМИ и МВД отметили, что как минимум семь человек погибли, еще минимум 13 получили ранения.

До этого стрельба произошла посреди дороги в микрорайоне Ново-Ленино Иркутской области. На кадрах с места событий видно, как пятеро мужчин выбегают из машины и окружают чужой автомобиль. Однако из окруженного авто выходят двое и дают отпор нападавшим. По предварительным данным, в ходе конфликта применялось травматическое оружие и дубинка. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.