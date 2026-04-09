Россияне устроили стрельбу прямо на оживленной трассе и попали на видео

Стрельба произошла посреди дороги в микрорайоне Ново-Ленино Иркутской области, сообщает Telegram-канал «112». Очевидцы рассказали, что инцидент случился днем в четверг, 9 апреля. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

На кадрах с места событий видно, как пятеро мужчин выбегают из машины и окружают чужой автомобиль. Однако из окруженного авто выходят двое и дают отпор нападавшим. По предварительным данным, в ходе конфликта применялось травматическое оружие и дубинка. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области недалеко от деревни Ревякина в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Предполагается, что водитель Toyota не справился с управлением и съехал с трассы.

До этого пьяная женщина пыталась застрелить мужчину из пневматического пистолета на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, таким образом 33-летняя горожанка пыталась разрешить конфликт с бывшим возлюбленным.