Пьяная петербурженка попыталась застрелить экс-возлюбленного

У дома 128 по Невскому проспекту в Петербурге произошла стрельба, сообщает пресс-служба полиции города. По их данным, очевидцы рассказали: женщина в состоянии алкогольного опьянения стреляла в мужчину из пневматического пистолета.

Как указано в материале, 33-летняя петербурженка таким образом пыталась разрешить конфликт с бывшим возлюбленным. Прозвучало несколько выстрелов. Ссора, как уточнили в полиции, произошла на почве личной неприязни. Никто не пострадал.

Пневматический пистолет у женщины изъяли и отправили на экспертизу. Нарушительницу доставили в отдел полиции и составили на нее административный протокол.

Ранее в центре Москвы на улице Солянка произошла стрельба с участием молодых людей, пострадал один человек. Между двумя мужчинами возник внезапный конфликт. В ходе ссоры прозвучали два выстрела. Подозреваемого в стрельбе оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.