Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 20:20

Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Младший сын Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи попали в скандал с арендой недвижимости, зарабатывая «грязные» деньги, а Меган Маркл окончательно провалилась с Netflix. Какие еще новости известны о королевской семье 23 марта?

Как Виндзоры зарабатывают «грязные» деньги, скандал с принцем Эдвардом

Как стало известно, герцог и герцогиня Эдинбургские зарабатывают примерно 130 000 фунтов стерлингов ежегодно (около 14 млн рублей), сдавая в субаренду переоборудованные конюшни на своей территории, которую они арендуют у Crown Estate. При этом за свой 120-комнатный дом Бэгшот-парк они платят лишь символическую арендную плату. Как пишет The Sun, принц Эдуард и Софи сдавали конюшню в Бэгшот-парке в Суррее, а вырученные средства поступали не в государственную казну, а именно на счет супругам.

Конюшни недавно сдавались в аренду как офисные помещения с ежемесячной ценой 10 834 фунта стерлингов (1 180 472 рубля).

Критики осудили такую схему как фундаментально несправедливую по отношению к налогоплательщикам. Норман Бейкер, бывший министр внутренних дел от либеральных демократов, назвал ситуацию «возмутительной».

«Любые средства, собранные в этих конюшнях, должны идти только в одно место — в королевское владение. <...> Это возмутительно, что они и так не платят за аренду, а теперь Эдвард и Софи могут заработать £130,000 за конюшню в рамках сделки. Это возмутительно», — сказал Бейкер.

Королевский комментатор Маргарет Холдер описала эту схему как «приятный маленький доход, особенно если вы уже платите грошик». Она отметила, что существующие правила допускают такие источники дохода.

Принц Эдвард Принц Эдвард Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В брошюре аренды объект описывается как предлагающий «непревзойденные» парковочные места в этом районе, с местом до 30 автомобилей и удобным доступом к автомагистрали. Офисы включают открытое рабочее пространство, конференц-залы, кухню и душевые помещения. Все это расположено на благоустроенной зеленой территории. Ранее конюшни арендовали фармацевтические компании, а бывшая телевизионная продюсерская компания принца Эдварда Ardent Productions когда-то имела там штаб-квартиру.

Королевский источник утверждал, что последний арендатор уехал в октябре. Сейчас в конюшнях идет ремонт перед планируемым возвращением на рынок аренды этим летом.

Принц Эдвард изначально заключил 50-летнюю аренду на Бэгшот-парк в 1998 году. И платил 5 тыс. фунтов стерлингов в год, прежде чем арендная плата выросла до 90 тыс. фунтов стерлингов после его инвестиций в 1,36 млн фунтов стерлингов в реконструкцию.

В декабре Комитет по государственным счетам начал расследование финансирования королевской собственности, требуя от королевского наследства раскрыть условия проживания членов семьи. Королевский дворецкий отказался комментировать вопросы журналистов, отметив, что это вопрос королевского двора.

Как Меган окончательно провалилась с Netflix

Гендиректор Netflix Тед Сарандос и директор по контенту платформы Бела Баджария перестали следить за Меган Маркл и ее лайфстайл‑проектом As Ever в социальных сетях. Это произошло примерно четыре недели назад, но об этом стало известно только сейчас. Сарандос был одним из первых влиятельных персон, подписавшихся на Маркл, когда она вернулась в соцсети в начале 2025 года.

Глава стримингового сервиса также добавил ее бизнес‑аккаунт в свой тщательно отобранный список из примерно 450 подписок, когда тот был запущен в марте прошлого года — первоначально под названием American Riviera Orchard.

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Dave Warren/ZUMA Press/Global Look Press

Теперь оба руководителя удалили эти аккаунты из списка своих подписок. Примечательно, что жена Сарандоса Николь Авант по‑прежнему следит за Маркл, но не за ее брендом. Источник в Netflix сообщил: «Николь и Меган по‑прежнему дружат».

Отдаление в соцсетях последовало за решением Netflix разорвать связи с As Ever — после того, как лайфстайл‑бренд не смог показать ожидаемые результаты.

Когда проект стартовал в апреле 2025 года, в его ассортименте были представлены фруктовые консервы, цветочные посыпки, смеси для печенья, вино, свечи, закладки и чай — все это связано с программой герцогини «С любовью, Меган».

королевская семья
новости
Меган Маркл
Елизавета II
Михаил Родионов
М. Родионов
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.