Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans

Владелец OnlyFans миллиардер Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет. Что стало причиной, как возникла эта платформа, связан ли он с Джеффри Эпштейном, правда ли, что он финансировал ВСУ, какое влияние OnlyFans оказал на общество?

От чего умер создатель OnlyFans, что известно

23 марта компания OnlyFans сообщила о смерти своего владельца. Радвинский вел закрытый образ жизни, место смерти неизвестно. Предположительно, в последние годы он жил во Флориде, пишет Bloomberg. Кроме того, журналисты даже не знают имя его супруги.

«С глубокой печалью мы сообщаем о смерти Лео Радвинского. Он мирно скончался после долгой борьбы с раком. Его семья просила не нарушать их частную жизнь в это сложное время», — объявила компания.

Радвинский родился в Одессе и в детском возрасте переехал в Чикаго. Он получил экономическое образование в одном из университетов США.

«Жил грешно и умер смешно», — вспоминают комментаторы автоэпитафию поэта Ивана Баркова.

Как возник OnlyFans, какие еще платформы создавал Радвинский

OnlyFans («Только для поклонников») как сервис для распространения порнографии был создан в 2016 году в Великобритании. Радвинский купил управляющий пакет компании в 2018-м и «превратил его [сервис подписки] в культурный феномен, который изменил порнографическую индустрию», позволив моделям и студиям самостоятельно публиковать контент.

Лео Радвинский начал зарабатывать на онлайн-платформах с порнографией еще подростком. Один из его сайтов, MyFreeCams, стал первопроходцем в области «порно по подписке». OnlyFans оказался самым удачным его проектом — платформа «выстрелила» в 2020 году, когда многие порноактеры, а также мужчины и женщины, занимающиеся проституцией, были вынуждены сидеть дома из-за коронавирусных ограничений и искать новый способ заработка онлайн.

С 2021 года компания смогла выплатить Радвинскому $1,8 млрд. На май 2025 года его состояние оценивалось в $3,8 млрд.

Правда ли, что владелец OnlyFans финансировал ВСУ

После начала СВО, в 2022 году, OnlyFans присоединился к бойкоту России и Белоруссии: сервис больше не обслуживал моделей из России и Белоруссии. В то же время на Украине налоги с доходом от порнографии, которой зарабатывали модели на OnlyFans, стали одним из источников финансирования ВСУ.

Кроме того, компания Радвинского жертвовала средства в криптовалюте на оказание помощи ВСУ. Стоимость донатов в 2022 году, по данным CoinDesk, составил более $1,3 млн. По другим данным, с начала СВО миллиардер передал Украине порядка $5 млн.

Почему OnlyFans обвиняли в распространении детского порно, как он связан с Эпштейном

В ходе своей карьеры Лео Радвинский неоднократно сталкивался с обвинениями в распространении детской порнографии. Главной причиной была слабая модерация на его платформах, из-за которой проходил контент с несовершеннолетними.

Уже в 1990-е Радвинский через зарегистрированную им компанию Cybertania запускал порносайты, которые были юридически и репутационно «сомнительными». В результате он столкнулся с обвинениями в «намеренном или небрежном» распространении детской порнографии, однако доказательств, достаточных для предъявления обвинений, собрано не было.

Когда Радвинский стал владельцем OnlyFans, появились новые обвинения: расследования СМИ показали, что система верификации возраста на платформе была слабой и позволяла распространять детский и «близкий к детскому» порнографический контент. Более того, стало известно о случаях, когда детей насиловали, чтобы продавать видео на OnlyFans. Десятки детей, появлявшихся на OnlyFans, пропали без вести — это связывают с сексуальной эксплуатацией. В ходе расследований в Сети находили изображения, изначально размещенные на OnlyFans, где были дети не старше пяти лет.

В то же время слухи о том, что Лео Радвинский якобы был тесно связан с осужденным за педофилию миллиардером Джеффри Эпштейном, по оценкам СМИ, являются лишь легендой: нет данных, что они были знакомы.

Какое влияние OnlyFans оказал на общество

В США OnlyFans агрессивно продвигался как «простой способ заработать тем, кто достаточно раскрепощен, чтобы подписаться». При этом платформа забирает 20% дохода моделей за контент. Доходы огромны: в 2024 году OnlyFans объявил о прибыли $1,41 млрд от 4,6 млн моделей и примерно 377 млн подписчиков.

В США OnlyFans стал культурным феноменом. В Сети встречаются утверждения, что «20% всех белых американских девушек старше 20 лет выставляют себя на OnlyFans» (подтверждений этих данных нет).

«OnlyFans — лучший показатель того, что наше общество гниет», — пишут в соцсетях.

Бывшие порномодели и секс-работники указывают на опасности, созданные OnlyFans: так, нормализация экстремальных сексуальных практик и контента заставляет моделей идти на все более нездоровые эксперименты со своим телом ради заработка и одновременно прививает нездоровые вкусы их клиентам. Кроме того, появился целый класс OnlyFans-«сутенеров», которые заставляют женщин круглыми сутками создавать порноконтент. Часто женщины обнаруживали свои изображения на OnlyFans, размещенные без их согласия. Наконец, модели OnlyFans страдают от сталкеров, которые преследуют их в реальной жизни или выясняют их данные для шантажа.

При этом среднестатистический создатель контента на OnlyFans не разбогатеет быстро и будет получать в среднем $180 в месяц. 73% общего дохода платформы поступает всего от 10% ее топ-создателей.

