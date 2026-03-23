Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 15:16

Умер владелец OnlyFans

Скончался владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предприниматель Леонид Радвинский, получивший известность как владелец платформы подписки на контент OnlyFans, умер в возрасте 43 лет из-за рака, сообщает Bloomberg. Он родился в 1982 году в Одессе, затем его семья переехала в Соединенные Штаты, где он вырос.

Леонид Радвинский, миллиардер <...> владелец платформы для OnlyFans, скончался из-за рака, — сказано в материале.

Весной 2025 года состояние Радвинского оценивалось Forbes в $3,8 млрд. По состоянию на октябрь 2025 года его чистое состояние оценивалось в $7,8 млрд согласно рейтингу миллиардеров Forbes в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что OnlyFans-модель Кортни Кленни, обвиняемая в убийстве своего бойфренда, во время судебного заседания в Майами 20 февраля корчила гримасы и показывала язык. Помимо этого, она посылала воздушные поцелуи.

До этого стало известно о смерти актера Чака Норриса. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет на Гавайях. Родные отказались раскрывать причину смерти артиста, получившего известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.