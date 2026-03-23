Умер владелец OnlyFans

Предприниматель Леонид Радвинский, получивший известность как владелец платформы подписки на контент OnlyFans, умер в возрасте 43 лет из-за рака, сообщает Bloomberg. Он родился в 1982 году в Одессе, затем его семья переехала в Соединенные Штаты, где он вырос.

Леонид Радвинский, миллиардер <...> владелец платформы для OnlyFans, скончался из-за рака, — сказано в материале.

Весной 2025 года состояние Радвинского оценивалось Forbes в $3,8 млрд. По состоянию на октябрь 2025 года его чистое состояние оценивалось в $7,8 млрд согласно рейтингу миллиардеров Forbes в режиме реального времени.

