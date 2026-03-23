Выяснилась причина смерти владельца OnlyFans

Bloomberg: владелец OnlyFans Радвинский умер из-за онкологии

Владелец популярной платформы OnlyFans Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает агентство Bloomberg. В официальном заявлении компании подчеркивается, что бизнесмен ушел из жизни мирно.

Предприниматель приобрел сервис в 2018 году и с тех пор полностью контролировал его через свою структуру Fenix International. Состояние Радвинского оценивалось экспертами Forbes в $4,7 млрд (384 млрд рублей), а общая сумма полученных им дивидендов превысила $1,8 млрд. Незадолго до смерти миллиардер передал право владения активами в специальный траст. Кроме того, в последние месяцы жизни он вел активные переговоры о продаже 60% доли своего бизнеса, стоимость которого оценивается примерно в $5,5 млрд.

До этого стало известно о смерти актера Чака Норриса, получившего известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет на Гавайях. Родные отказались раскрывать причину смерти артиста.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

