Онлифанщицы для солдат: Зеленский отдаст доходы моделей на нужды ВСУ

Власти Украины призвали моделей OnlyFans, которые создают порноконтент, платить налоги, несмотря на то, что сама индустрия остается незаконной. При этом СМИ выяснили, что правоохранительные органы в рамках борьбы с производством порнографии тратят миллионы гривен на просмотр и экспертизу контента. Могут ли на Украине декриминализовать порно под предлогом необходимости собирать налоги и в чьих карманах в итоге осядут все эти деньги — в материале NEWS.ru.

Что украинские налоговики потребовали от моделей OnlyFans

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что по состоянию на 1 сентября украинцы, зарабатывающие на размещении контента на платформе OnlyFans, с 2020 по 2022 год получили доход в размере $111 млн (более 9 млрд рублей), с которого не заплатили 384,7 млн грн (750 млн рублей) налогов. Сервис специализируется на создании и продвижении порнографического контента.

Налоговая начала рассылать письма с требованием предоставить данные о деятельности моделей. Между тем на Украине запрещено создавать и распространять порнографию, поэтому такие требования от официального органа выглядят по меньшей мере странно. Согласно статье 301 уголовного кодекса страны, за порно предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Поэтому «порномодели» опасаются выходить из тени. «Все, кто обращается в налоговую с просьбой объяснить, что это за письмо, получают явку с повинной за ведение уголовной деятельности на территории Украины — ст. 301, до 10 лет заключения. Здесь вы себе подписываете смертный приговор на обыски», — предупредила одна из девушек, работающих на сервисе OnlyFans. В то же время сама платформа является легальным налогоплательщиком.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как на Украине относятся к порнографии

В 2023 году в стране попытались легализовать порнографию. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов президентской партии «Слуга народа». В случае его принятия запрещенными бы оставались только порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Однако законопроект не был принят. Аналогичная инициатива, выдвинутая в 2024 году, также провалилась.

Последняя на сегодня попытка была предпринята в июле 2025 года. Петиция о декриминализации порнографии, которую поддержали более 25 тысяч граждан, поступила в Верховную раду. Пока ее статус остается неизвестным.

Сколько власти Украины тратит на порно

При этом за производство порнографии в стране продолжают активно наказывать. С 2022 года украинские суды вынесли 247 приговоров по различным частям статьи 301 УКУ. Всего за это время осудили 287 человек. Большинство (примерно 150) — за распространение собственного контента, остальные — чужого.

За это время на экспертизу порнографического контента украинские власти потратили 5 млн гривен (9,8 млн рублей). Специалисты, занимающиеся анализом таких роликов в служебных целях, получают около 500 гривен (985 рублей) за каждый час работы. Известен случай, когда эксперт заработал 15 тыс. гривен (29,5 тыс. рублей) за 33 часа изучения подобных материалов.

Кто получит выгоду от легализации порнографии

Разворовывать бюджет и пользоваться теми, кто помоложе, — это нормальная практика для Украины, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. «Как только „демократия“ в результате цветных революций пришла на украинскую землю, так все сразу решили, что делать с проститутками и с этим запрещенным бизнесом: решили поставить его на службу себе. Все порностудии, публичные дома, массажные кабинеты со всякими утехами давным-давно работают под контролем силовиков. Не знаю, является ли это серьезным источником пополнения бюджета, но какие-то живые деньги от этого есть», — заявил Скачко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, до сих пор до конца не ясно, кто стоит за попытками легализации производства порнографии, чтобы поставить его «под налоговый, медицинский, общественный и прочий контроль».

«Это смысл либерализации и глобализации: все грехи наружу. Неизвестно, кто все это затеял. Если это инициатива налоговой службы, подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому, то это в его пользу. Хотя это может быть другая властная группировка. Это попытки урвать любые деньги из любого сегмента общественной, экономической жизни на Украине. Это свидетельство краха страны», — подчеркнул Скачко.

По словам экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, порнография — крайне прибыльный рынок для Украины. «Однако денег от ее легализации бюджет не получит, как не получил существенной отдачи от разрешения марихуаны. Эти доходы извлекают заинтересованные лица. За этот счет депутаты, крышующие этот бизнес, а также стоящие над ними Зеленский и его команда получают прибыль», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Он также отметил, что фактически любая сколько-нибудь значительная рента, которую можно извлекать из западной помощи или остатков украинской экономики, завязана на Зеленского.

«Именно он извлекает основную прибыль, конкурентов у него фактически нет. Он очень жадный, из-за него украинский бюджет очень многого недосчитался», — заключил Олейник.

Читайте также

Из эскорта в разведку. Как Киев использует проституток против России

«Cъедают заживо»: заградотряды, поборы, дроны — как ВСУ воюют против своих

Подставляют своих же людей: ВСУ бьют по Белгороду с улиц Харькова, ответ РФ