Из эскорта в разведку. Как Киев использует проституток против России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецслужбы страны используют проституток для сбора секретной информации. По его словам, это эффективный метод добычи сведений, которые иным способом получить бы не удалось. Киев и ранее уличали в сотрудничестве с работницами сферы оказания интимных услуг. Какие задачи выполняют эти девушки и могут ли они быть заброшены в Россию — в материале NEWS.ru.

Что сказал Буданов о проститутках в ГУР

Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай заявил, что украинская разведка собирает важные сведения разными способами, в том числе с помощью эскортниц и проституток. По его мнению, эта практика доказала свою эффективность. Буданов отметил, что благодаря секс-работницам спецслужбы не раз получали «уникальные данные», которые невозможно было бы добыть иным образом.

«Знаете, это может кому-то показаться неприятным, аморальным и так далее. Ну а что делать, если нужно? И это такой способ достижения цели. Я не вижу в этом проблемы», — подчеркнул он.

По словам главы ГУР, мужчины в расслабленном состоянии «охотнее делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах». Он указал, что разведчик и сам может переспать с проституткой, если это поможет ему в выполнении поставленной задачи. Буданов также заявил о растущем количестве женщин в оперативных и боевых подразделениях. Сейчас, согласно его оценке, в ГУР служат около 1500 девушек.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru отметил, что слова Буданова могут быть правдой. «Эскортницы, особенно дорогие, которые привлекаются для сопровождения серьезных людей, слишком много знают и могут обладать той или иной секретной информацией. Как правило, их приглашают на вечеринки закрытого типа. Там люди употребляют алкогольные напитки, это их расслабляет — и начинаются разговоры», — пояснил собеседник.

Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как эскортницы работают в спецслужбах Украины

Глава службы безопасности Украины Василий Малюк в 2022 году называл женщин лучшими агентами ведомства и «настоящими амазонками» в сфере контрразведки. По его словам, сотрудницы СБУ женского пола осуществляют «мегафилигранные агентурные проникновения». «Многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию», — заявил Малюк.

В 2023 году было объявлено о награждении украинской блогерши Ксюши Манекен (настоящее имя Оксана Волощук. — NEWS.ru) медалью от ГУР. Как утверждала девушка, которая не скрывала своей работы в эскорте, она получила награду «За содействие военной разведке». После этого и на ведомство, и на саму Волощук обрушился шквал критики. «Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, эскортница получила орден. А вы, все такие правильные, не получили», — ответила она в соцсетях.

Пророссийское подполье на Украине в феврале 2025 года выяснило, что местные силовики не прекращали сотрудничать с проститутками. По данным источников, СБУ и ГУР наладили отбор секс-работниц для иностранных кураторов и зарубежных наемников. Только за одну неделю они нашли 15 девушек, которых организованно направили в Одессу.

Игнатов предположил, что эскортницам ставят относительно легкие задачи — с кем-то познакомиться, где-то появиться, подслушать какую-либо информацию. При этом мужчины, с которыми взаимодействуют эти женщины, действительно могут захотеть «приподняться» в глазах спутницы и выдают важные сведения.

«Девушкам даже задавать вопросы не нужно — просто слушать и запоминать. Может, еще задать какой-то наводящий вопрос. Те, кто пользуется их услугами, просто подумают, что девочка глупенькая — интересуется ерундой, задает вопросы, которые к ней не относятся», — пояснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть ли украинские агенты-проститутки в России

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru усомнился, что на территории РФ могут присутствовать работающие на Киев проститутки.

«Они в основном работают в Европе. Поэтому, если речь о добыче информации каких-то европейских разведывательных управлений, — это одно. Но я не думаю, что украинские проститутки чем-то круче российских, поэтому глубоко сомневаюсь в их работе на территории РФ. <…> Это просто вброс и украинская пропаганда», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает иначе. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что все спецслужбы мира используют секс-работниц в качестве агентов с незапамятных времен. «Тем, кто покупает такую имитацию любви, нужно иметь в виду, что они всегда рискуют. Побочные эффекты от этой имитации могут быть очень болезненными. Лучший выход — просто не прибегать к таким услугам», — заметил парламентарий.

Игнатов в свою очередь заметил, что выявлением таких агентов должны заниматься профессионалы. По этим девушкам должна постоянно вестись работа — следует находить их связи и пресекать их деятельность при малейшем подозрении. «Выявлять шпионок — дело спецслужб. Особенно когда речь заходит о тех, кто взаимодействует с высокопоставленными людьми», — резюмировал криминалист.

