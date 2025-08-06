В «Альфе» раскрыли, могут ли украинские проститутки-агенты работать в РФ Ветеран «Альфы» Гончаров усомнился, что эскортницы-агенты Украины есть в России

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров усомнился, что украинские эскортницы, добывающие информацию для Киева, есть в России. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что они не будут пользоваться спросом у россиян и в основном работают в Европе.

Есть русские проститутки, у нас самих их достаточно. Украинские эскортницы на нашей территории, я думаю, не будут пользоваться успехом. В основном они работают в Европе. Поэтому если они добывают информацию каких-то европейских разведывательных управлений, это одно. С нашей стороны, я не думаю, что украинские проститутки круче российских, поэтому я глубоко сомневаюсь, что они работают именно на территории России, — сказал Гончаров.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка собирает важные сведения разными способами, в том числе с помощью эскортниц и проституток. По его словам, это распространенная и эффективная практика.

До этого появилась информация, что в зоне СВО сформировалась мрачная тенденция: некоторые женщины целенаправленно выходят замуж за военных, рассчитывая на посмертные выплаты. Кроме того, ходят слухи и о так называемых мальвинках — секс-работницах, которые передают ВСУ полученные данные. Некоторые бойцы утверждают, что после ночи с ними военных находили мертвыми.